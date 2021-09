Nieuwswekker: F1 in Zandvoort begint + Medailles voor paralympiërs

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze vrijdag nog gaat gebeuren. Het weer Het wordt een zonnige dag, met in het noorden van het land wel vaak wolken. Het blijft droog en wordt tussen de 18 en 24 graden:

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Op de Paralympische Spelen in Tokio hebben rolstoeltennissers Tom Egberink en Maikel Scheffers een gouden medaille gewonnen. In de finale van het dubbelspel versloegen de Nederlanders Japan.

- Er is meer paralympisch succes. Tennisser Niels Vink veroverde het brons bij het enkelspel van de quads. En wielrenner Daniel Abraham Gebru werd derde tijdens de wegwedstrijd. - Het lijkt erop dat het Marsrobot Perseverance is gelukt om steengruis te verzamelen van de planeet Mars. Op een foto is te zien hoe de robot een gat in een steen heeft geboord.

Dit is vandaag in het nieuws: - Nederlandse racefans hebben er lang op gewacht, maar vandaag is het zover: Formule 1-coureurs gaan racen over het circuit van Zandvoort. Het race-weekend duurt drie dagen. Vandaag zijn er twee trainingen. Zaterdag is het tijd voor de kwalificatie. Daar wordt bepaald wie er op zondag tijdens de race vooraan start. Vanwege het race-weekend zijn grote delen van Zandvoort afgesloten. Wij maakten daar gisteren deze video over:

En dan nog even dit: Net zoals mensen, kunnen ook dieren gekke bekken trekken. Voor fotografen het moment om een plaatje te schieten. Want een giechelende zeehond of een zingende aap, dat wil je zien. De fotografen kunnen er zelfs een prijs mee winnen. In de video hieronder zie je welke welke foto's een kans maken.