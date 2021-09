Pijlstaartrog in Dolfinarium krijgt jong zonder te paren

In het Dolfinarium in Harderwijk heeft een pijlstaartrog een jong gekregen. Bijzonder is dat zij nooit bevrucht is door een mannelijke rog.

De rog zwemt al jaren rond zonder een mannetje in de buurt. Het dolfinarium denkt dat ze zichzelf heeft bevrucht.

Eerste keer?

Het Dolfinarium heeft veel wetenschappers gevraagd of dit weleens eerder is gebeurd. Niemand had er ooit eerder van gehoord. Een behoorlijk unieke geboorte dus.