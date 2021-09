Nieuwswekker: Overstromingen in New York + Oranje speelt gelijk

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze donderdag nog gaat gebeuren. Het weer Er zijn vandaag veel wolken en daardoor is er weinig zon. Het wordt tussen de 19 en 22 graden:

Dit gebeurde terwijl je sliep: - In New York hebben veel mensen last van overstromingen. Er is in korte tijd veel regen gevallen en het waait hard. Metrostations zijn overstroomd. De burgemeester van de stad heeft inwoners opgeroepen om voorzichtig te zijn. - Nederland heeft gelijkgespeeld tegen Noorwegen. Het werd 1-1. De spelers en bondscoach balen daar flink van.

Volgens mij speelden we om te winnen. En dat is niet gelukt. Dat komt vooral door balverlies in situaties dat het volgens mij niet hoefde. bondscoach Louis van Gaal

Het was een kwalificatiewedstrijd voor het WK. De nummer 1 van de poule mag door naar dat toernooi. Op dit moment staat Turkije nog op de eerste plek, dus Nederland moet de komende wedstrijden wel gaan winnen.

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is bijna zover: de Formule 1 in Zandvoort begint morgen. Vandaag zijn de laatste voorbereidingen. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt dat de Formule 1 in Nederland is! Leuk of maakt het je niet zoveel uit? Laat het weten in een reactie:

- Om 11.15 uur spelen de Nederlandse rolstoelbasketballers de halve finale op de Paralympische Spelen. Hun tegenstander is Duitsland. Wil je meer weten over deze sport? Teun, Djorno, Jin Hu en Jayson vertellen je er in deze video alles over:

En dan nog even dit: Door schade na de overstromingen in België kunnen sommige kinderen nog niet naar school. Thomas hielp met het schoonmaken van zijn schoolgebouw, en krijgt daar nu weer les: