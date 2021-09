Oude mensen te langzaam voor stoplicht: 'Hij is alweer rood!'

In Amsterdam staat een verkeerslicht dat volgens sommige mensen heel snel op rood springt. Ouderen die wat langzamer lopen vinden het lastig om op tijd aan de overkant te zijn. Daar heb je precies zeven seconden voor.

vrouw in Amsterdam

Een aantal leden van een partij voor oude mensen vindt het gevaarlijk, omdat het verkeerslicht bij een drukke weg staat. Ze hebben aan de gemeente gevraagd of ze meer tijd mogen krijgen om over te steken. Maar de gemeente vindt dat er genoeg tijd is.