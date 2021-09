Nieuwswekker: Medailles voor handbikers + Gaat Oranje het WK halen?

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze woensdag nog gaat gebeuren. Het weer De dag begint bewolkt met soms wat motregen. Vanmiddag gaat op sommige plekken de zon schijnen:

Het weer van woensdag 1 september NOS

Dit gebeurde terwijl je sliep: - De zoon van Peter R. de Vries heeft voor het eerst een interview gegeven sinds zijn vader is overleden. Hij vertelde daarin dat hij zijn vader heel erg mist. Ook vertelde hij dat hij en zijn familie erg geraakt waren door alle kaartjes en bloemen die ze hebben gekregen. - Luuk de Jong gaat bij FC Barcelona voetballen. De spits speelde sinds 2019 bij Sevilla en gaat nu dus naar de club van coach Ronald Koeman. - Op de Paralympische Spelen hebben handbikers Mitch Valize, Jennette Jansen en Jetze Plateen gouden medaille gewonnen. Gisteren won Valize al de tijdrit en vandaag was hij ook de snelste in de wedstrijd. Voor Plat was deze medaille zelfs al z'n derde gouden op deze Spelen. Jansen heeft er ook al behoorlijk wat. Op eerdere Spelen deed ze ook al mee, en nu heeft ze in totaal 10 medailles gehaald! Mitch Valize haalde vlak voor de finish zijn tegenstander in, hier kun je het terugkijken:

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanavond speelt het Nederlands elftal om 20:45 uur de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Bondscoach Louis van Gaal heeft gisteren bekendgemaakt dat Virgil van Dijk de aanvoerder is. Als Nederland genoeg wedstrijden wint, mag Oranje meedoen aan het wereldkampioenschap in Qatar. Hier hebben we een stelling over! Het is de eerste wedstrijd met Van Gaal sinds hij terug is als bondscoach. Denk jij dat de Nederlandse voetbalmannen met hem het WK gaan halen?

Met deze bondscoach gaat Nederland het WK voetbal halen. Eens Oneens Verstuur Eens 73.7% Oneens 26.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: Met deze bondscoach gaat Nederland het WK voetbal halen.

En dan nog even dit: In de plaats Berkel en Rodenrijs zit een mysterieus dier in de bosjes. Het heeft al een kat aangevallen, en ook hond Sammie werd erdoor gebeten. In de video hieronder vertellen kinderen erover: