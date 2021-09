Dit jaar veel meer reclame op tv

Als je veel tv kijkt, heb je het misschien al gemerkt: er zijn veel meer reclames. Onderzoekers rekenden uit dat er dit jaar 17 procent meer zendtijd naar reclame gaat dan vorig jaar.

In 2020 was er juist weinig reclame op tv. Vanwege corona besloten veel bedrijven minder of geen geld uit te geven aan advertenties. Dit jaar is dat dus anders.

EK en Olympische Spelen

Tijdens grote sporttoernooien zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen kijken er altijd veel mensen televisie. Ook dat was een moment waarop veel bedrijven hun reclames wilden uitzenden.