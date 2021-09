Krijgt elk kind in Nederland 1000 euro van TikTok?

De app komt uit China en is ook in Nederland populair. Zo'n 1,7 miljoen Nederlanders hebben de app. Dat zijn vooral veel kinderen en jongeren.

TikTok in Nederland

TikTok verzamelt allemaal informatie van kinderen. Denk daarbij aan geboortedatums, telefoonnummers en mailadressen. Omdat ze die gegevens gebruiken om advertenties te verkopen, verdienen ze er ook veel geld mee.

Miljarden euro

Volgens de Consumentenbond mag dat helemaal niet. Daarom vinden ze dat TikTok een boete van twee miljard euro moet krijgen. Dat geld moet verdeeld worden over de Nederlandse kinderen die op TikTok zitten, omdat het geld met hun info is verdiend. Het zou gaan om meer dan 1000 euro per persoon.

De rechter gaat nu naar de zaak kijken. Het kan nog wel even duren voordat er een uitspraak is.