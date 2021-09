Nieuwswekker: Amerikanen verlaten Afghanistan + Chinese kinderen mogen minder gamen

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker lees je precies welk nieuws je vannacht gemist hebt en wat er op deze dinsdag nog gaat gebeuren. Het weer Er zijn vandaag wat wolken, maar het blijft droog. Ook komt de zon af en en toe door. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Het Amerikaanse leger heeft zich teruggetrokken uit Afghanistan. Gisteren vertrokken de laatste militairen met het vliegtuig uit Kabul, de hoofdstad van het land. Dat er nu geen Amerikaanse militairen in Afghanistan meer zijn, is voor het eerst in twintig jaar. In 2001 vielen de VS het land binnen en versloegen ze de Taliban. Daarna bleven ze nog jaren om het land weer op te bouwen. Inmiddels zijn de Taliban er weer aan de macht.

In dit artikel lees je waarom de Amerikanen ooit naar Afghanistan gingen en daar zo lang bleven.

- Veel Nederlands succes op de Paralympische tijdrit. Dit is een race waarbij atleten het met handbikes tegen elkaar opnemen. Jetze Plat werd eerste en won zo zijn tweede goud van de Spelen. Eerder won hij de triatlon. In een andere categorie won een andere Nederlander het goud. Mitch Valize was sneller dan al zijn concurrenten en werd eerste. Bij de vrouwen werd Jennette Jansen derde en pakte dus het brons.

Reuters

Dit is vandaag in het nieuws: - Moet TikTok miljoenen euro's aan Nederlandse kinderen betalen? Als het aan de Consumentenbond ligt wel. Vandaag begint hun rechtszaak tegen TikTok. Ze vinden dat de app zich beter aan de privacy-regels moet houden en kinderen moet beschermen. Volgens hen verzamelt TikTok allemaal gegevens van kinderen, zoals geboortedatums en telefoonnummers, en verdienen daar ook geld mee. De organisatie vindt dat het verdiende geld eigenlijk van de Tiktokkende kinderen is en daarom uitbetaald moet worden. - De Chinese overheid vindt dat kinderen te veel gamen. Daarom hebben ze nieuwe regels bedacht die gameverslavingen moeten voorkomen. Volgens de regels mogen kinderen alleen op vrijdag, zaterdag, zondag en op feestdagen een uurtje online gamen. Games die offline gespeeld worden, mogen dus wel. In 2019 werd er al besloten dat Chinese kinderen maar zo'n 1,5 uur per dag online mogen gamen. Dit wordt nu dus zo'n 3 uur per week. Ook onze stelling van vandaag gaat over dit onderwerp. Vind jij 3 uur gamen per week genoeg? Laat het ons weten!

Drie uur gamen per week is genoeg. Eens Oneens Verstuur Eens 42.2% Oneens 57.8% Favoriet maken Reageer op de stelling: Drie uur gamen per week is genoeg.

En dan nog even dit: In enkele woonwijken in Argentinië lopen capibara's rond. Dat zijn een soort reusachtige cavia's. Veel inwoners vinden de dieren maar vervelend. Ze eten alles op en poepen alles onder. Maar natuuractivisten maken zich juist zorgen om de capibara's. Het leefgebied van de dieren wordt namelijk bedreigd.