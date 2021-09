Ontsnapte wolven in Dierenpark Amersfoort verdoofd en terug in verblijf

Alle bezoekers moesten zo snel mogelijk ergens naar binnen. Volgens mensen van de dierentuin is het niet gevaarlijk geweest voor de bezoekers, maar spannend was het wel. Ook kinderen zagen de dieren lopen.

Kaelyn, was in de dierentuin

Het is niet de eerste keer dat in dit park een dier ontsnapt uit zijn verblijf. In november ontsnapten er twee chimpansees uit hun kooi. Zij werden doodgeschoten omdat bezoekers in gevaar waren.