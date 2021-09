Zware orkaan in Verenigde Staten: hele stad zonder stroom

In de Verenigde Staten is een zware orkaan aan land gekomen. En daardoor heeft de hele stad New Orleans geen stroom. Volgens een energie-bedrijf kan het nog wel drie weken duren voordat het opgelost is.

De burgemeester van de plaats Jean Lafitte zegt dat alles helemaal is verwoest door de orkaan. Reddingswerkers kunnen honderden mensen niet helpen omdat een belangrijke brug is weggewaaid.

Krachtigste ooit

De orkaan is één van de krachtigste die daar ooit gemeten is: de wind gaat soms wel 230 kilometer per uur. Mensen moeten in New Orleans zoveel mogelijk binnen blijven. Een hulporganisatie gaat proberen om 2,5 miljoen maaltijden en 3 miljoen liter drinkwater naar mensen toe te brengen.

Inmiddels is de orkaan wat minder krachtig geworden. Toch is het gebied nog steeds gevaarlijk. Door de hevige regenval zijn er namelijk nog steeds overstromingen.