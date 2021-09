Nieuwswekker: eerste schooldag Alexia + zware orkaan in Amerika

Er zijn vandaag veel wolken, maar later gaat de zon ook schijnen. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in Limburg kan het wel gaan regenen.

Dit gebeurde terwijl je sliep:

- In de Verenigde Staten is een orkaan aan land gekomen. In de stad New Orleans heeft 'ie voor flinke schade gezorgd. Bijna een miljoen mensen hebben geen stroom, en volgens het energie-bedrijf kan dat nog weken zo blijven. De orkaan heet Ida en is één van de krachtigste die daar ooit gemeten is: de wind gaat soms wel 230 kilometer per uur.

- Er is weer een medaille gehaald op de Paralympische Spelen! Tafeltennisster Kelly van Zon heeft een gouden medaille gewonnen. In de finale versloeg ze haar tegenstander uit Rusland. Kelly begon met tafeltennis toen ze 8 jaar was. Ze heeft een afwijking aan haar heup, waardoor haar benen niet even lang zijn.