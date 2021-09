Kinderen spelen verstoppertje met honden

Je hebt vast weleens verstoppetje gespeeld. Maar heb je dat ook weleens gedaan met een dier? Kinderen in Hardenberg verstopten zich vandaag voor honden. Mantrailen heet dat.

In Nederland doen meer dan duizend mensen aan mantrailen. Dat ishet opsporen van mensen door honden, met behulp van geur. De hond ruikt dan eerst aan bijvoorbeeld een voorwerp dat de persoon heeft aangeraakt en gaat daarna naar hem of haar op zoek.