Kat overleeft 52 dagen in leegstaand huis

De nieuwe eigenaren van een huis in Schiedam zijn flink geschrokken toen ze de deur van hun nieuwe huis openden. Er rende plotseling een magere kat het huis uit! Het dier had daar 52 dagen opgesloten gezeten.

De nieuwe bewoners hadden het huis op een veiling gekocht, zonder eerst binnen te kijken. Sinds begin juli was er al niemand meer in het huis geweest.

Finn

De Dierenambulance kon de kat vangen en meenemen om aan te sterken. Hij heeft de naam Finn gekregen. In zijn poep vonden verzorgers stukjes papier. Dat is een teken dat Finn wanhopig op zoek was naar eten.